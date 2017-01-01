РФ сможет обеспечить Украину транзитом на 5-10 лет

В ближайшие годы Россия планирует увеличить поставки газа в Европу, что обеспечит загрузку ГТС Украины.

Украинская газотранспортная система будет обеспечена нормальной загрузкой в ближайшие 5-10 лет в связи с планами по увеличению поставок российского газа в Европу. Об этом во вторник, 17 июля, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает Интерфакс-Украины.

"Сегодня обсуждался вопрос по объемам поставок. Мы видим, что растет потребление в Европе, увеличивается объемы и поставок газа через Украину, в том числе. Это связано с общим ростом потребления газа в Европе, как по результатам 2017 года, так и уже в 2018 году по результатам первого полугодия", - сказал он.

"Кроме того, мы уже понимаем на сегодня, что в период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017-2018 годах. Речь может идти о дополнительных 10-15% роста. Эти дополнительные объемы обсуждались, как один из возможных источников загрузки газотранспортной системы Украины", - отметил Новак.

В целом, сообщил министр, трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа в Европу через Украину прошли по-деловому спокойно и конструктивно.

"На мой взгляд, они прошли достаточно конструктивно, в таком деловом ключе, в спокойном режиме. Мы обменялись информацией, мнениями о текущей ситуации и о перспективах поставок газа европейским потребителям через территорию Украины", - сказал он.

Министр сообщил, что сегодня на переговорах обсудили ставки платы за транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

"Мы также говорили и о ставке транзита, и о тех расчетах, которые были представлены украинской стороной в Европейскую комиссию", - сказал он.

"Они сегодня были обозначены как реперные точки, требующие дополнительных обсуждений", - добавил министр.

Ранее главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что НАК планирует предложить Газпрому транзит газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам.

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