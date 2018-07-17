Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на Шабунина

Два человека доставлены в управление полиции, с ними общаются правоохранители. В отношении мужчин составлены два админпротокола.

В отношении подозреваемых в нападении на Шабунина составлены два админпротокола twitter.com/ANTAC_ua

Полиция доставила в отделение двух человек, которые под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры напали на председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Об этом во вторник, 17 июля, сообщила спикер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева, передает Укринформ.

"Два человека доставлены в управление полиции. В настоящее время с ними общаются правоохранители. В отношении них составлены два административных протокола, согласно статье 173 КУоАП, мелкое хулиганство", - сказала Зубрева.

Она также добавила, что полиция по факту инцидента уголовное производство не открывала.

Напомним, 17 июля у Специализированной антикоррупционной прокуратуры прошла акция активистов Центра противодействия коррупции, которые требовали отставки руководителя САП Назара Холодницкого в связи с закрытием производства по делу рюкзаков "в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря".

Во время акции группа юношей в военной форме напала, в частности, на председателя правления ЦПК Виталия Шабунина и облила его зеленкой. Согласно заключению медиков, у Шабунина химический ожог обоих глаз.

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