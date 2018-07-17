Опубликовано видео прорыва неизвестных в НАБУ

В помещении приемной неизвестные испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, после чего ворвались в холл НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео, как неизвестные ворвались в здание ведомства. Об этом сообщает во вторник, 17 июля, РБК-Украина.

По данным НАБУ, в ходе протестной акции во вторник, в период с 11 до 12:00, "организованная группа титушек ворвалась в здание НАБУ". При этом отмечено, что неизвестные зашли сначала в общественную приемную, чтобы передать обращение.

"В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ. Находившиеся рядом представители полиции никак не мешали их действиям", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что полиция "вежливо попросила" неизвестных выйти только после того, как "так называемые протестующие начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ".

Кроме того, по данным издания, сегодняшние акции в Национальном антикоррупционном бюро организовал помощник нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея Иван Грабарь.

Как сообщили источники агентства в правоохранительных органах, Грабарь участвовал в АТО на Донбассе в составе батальона Киев-1, которым командовал Дейдей. В составе этого батальона участвовал в АТО и сын министра внутренних дел Александр Аваков.

Ранее сообщалось, что в здание Национального антикоррупционного бюро ворвались неизвестные с тортами Roshen. В результате инцидента у здания НАБУ в Киеве никого не задержали.

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