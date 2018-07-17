Секретарь комитета ВР рассказала об угрозах Пашинского

Глава комитета по нацбезопасности угрожал его секретарю из-за отказа завизировать поддельный документ по Укроборонпрому.

Пашинского обвиняют в угрохаз и подделке документа по Укроборонпрому Сергей Пашинский/Facebook

Глава секретариата Комитета Вверховной Рады по безопасности и обороне Татьяна Блистив рассказала, почему ей начал угрожать глава комитета нардеп Сергей Пашинский. Служебную записку по данному делу опубликовала в Facebook журналистка Ольга Волкова.

"Как сказала мне Татьяна Блистив угрозы начались от Пашинского в ее адрес после того, как произошла подделка таблицы, которую она отказалась визировать. А речь шла об Укроборонпроме", - написала журналистка.

Согласно служебной записке, речь идет о законопроекте №6697 - о реструктуризации задолженности предприятий Укроборонпрома перед Россией.

По словам Блистив, проект был рекомендован к принятию в первом чтении, хотя по нему есть ряд серьезных нарушений регламента. Например, что текст закона, рекомендованный к принятию, после этого менялся после писем из Укроборонпрома.

Кроме того, при подготовке этого закона к слушанию в сессионом зале, секретариату, который возглавляет Блистив, было поручено составить сравнительную таблицу к законопроекту. Но это было сделать невозможно, потому что концепции закона постоянно менялись даже после положительного вердикта Комитета по законопроекту, что является нарушением регламента.

На эти нарушения, говорит Блистив, руководство Комитета "внимания не обращало". 4 июля она заявила об этом на заседании и отказалась визировать сравнительную таблицу. После чего Пашинский вызвал ее в свой кабинет и начал в грубой форме угрожать, утверждает Блистив.

Она пишет, что отнеслась к угрозам серьезно и начала обеспечивать безопасность своих близких. Тем временем водитель зама Пашинского - нардепа Ивана Винника - привез и передал в секретариат сравнительную таблица к закону за подписью Пашинского.

"Мне доложили, что этот вариант законопроекта отличается от того, что находился в секретариате", - пишет Блистив.

Все это, по ее мнению, является грубым нарушением регламента - ведь законопроект к тому времени уже был рекомендован к принятию Верховной Раде.

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Накануне стало известно, что на Пашинского открыли уголовное дело из-за угроз Блистив.

Ранее Пашинский стал фигурантом дела НАБУ, которое открыло уголовное производство в отношении коррупционных схем при закупке вооружения.

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