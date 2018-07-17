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Сильный ливень затопил города в Крыму

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Сильный ливень затопил улицы в разных районах города Севастополь. Также в Феодосии произошло подтопление центральных улиц.
Затопленные улицы Севастополя
Затопленные улицы Севастополя
twitter.com/KrimRt

В аннексированном Крыму во вторник, 17 июля, в результате сильных ливней произошло подтопление улиц в Севастополе и Феодосии. Из-за непогоды на полуострове также наблюдаются перебои с электроснабжением, передает со ссылкой на Крымэнерго издание Крым.Реалии.

По состоянию на 11:00 вторника сильный ливень затопил улицы Севастополя. Многие улицы в разных районах города оказались затопленными.

Также 16 июля в Феодосии в результате обильных ливней произошло подтопление центральных улиц.

Кроме того, 17 июля в аннексированном Крыму объявлено штормовое предупреждение.

При этом местные обозреватели делятся на канале Youtube видео, местные СМИ публикуют фотографии пользователей социальных сетей о последствиях стихии на полуострове.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком 16 июля прошел сильный дождь, вследствие которого затопило часть улиц города.

В то же время в Киеве 17 июля прошел дождь, в результате которого затопило дорогу возле станции метро Вырлица.

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Теги: Крым, Севастополь, видео, дождь, фото, улица, Гроза, улицы, дожди, ливень, непогода, подтопление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Юрий1    17.07.2018, 23:21
Оценка:  0
Юрий1
А водичкой, не додумались запастись? Какая ни какая, а всё же пресная.
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