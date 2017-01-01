Укроборонпром объяснил, какую технику "сняли" блогеры из Харькова

Расположенная на территории военного предприятия в Харькове техника является избыточным имуществом Минобороны и принадлежит ВСУ.

Техника, которая расположена на территории военного предприятия в Харькове и видеоролик по которой 16 июля был обнародован в Youtube, является избыточным имуществом Минобороны и принадлежит ВСУ. Об этом говорится в комментарии Укроборонпрома, размещенном на сайте госконцерна.

"В связи с обнародованием на интернет-ресурсе Youtube видеоролика по военной технике, которая расположена на территории танкового склада в Харькове, государственный концерн Укроборонпром сообщает следующее. Военная техника, которая зафиксирована на видео, является избыточным имуществом Министерства обороны Украины и принадлежит Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

При этом в Укроборонпроме отметили, что в настоящее время соглашения между предприятиями концерна и Минобороны по ответственному хранению этого имущества не заключены, "хотя за последние годы Укроборонпромом неоднократно принимались меры для упорядочения этого вопроса".

Как подчеркивается, согласно законодательству, предприятия Укроборонпрома не имеют полномочий на ответственное хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его хранение.

"Сейчас Укроборонпромом проводится расследование о состоянии охраны периметра предприятия. О результатах будет дополнительно сообщено средствам массовой информации", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 16 июля неустановленные лица незаконно проникли на территорию одного из харьковских предприятий, где проводили несанкционированную видеосъемку, которая в дальнейшем была размещена в интернете.

В Харькове открыли производство в отношении блоггеров, которые пробрались на территорию военного предприятия и сняли видео.

В Минобороны со своей стороны отметили, что этот ролик был снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

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