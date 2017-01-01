В Одессе задержали двух сбежавших из колонии заключенных
Полицейским удалось задержать двоих из троих преступников, сбежавших утром 17 июля из одесской колонии №51 на Люстдорфской дороге.
Полиция задержала двоих из троих заключенных, сбежавших из одесской колонии утром 17 июля. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин в Twitter.
"Специальная операция "Сирена" в действии. Два беглеца из колонии задержаны, на очереди третий!" – написал он.
Спеціальна операція «Сирена» в дії. Двох втікачів з колонії затримано, на черзі третій! pic.twitter.com/82RrfXhaBZ— Дмитро Головін (@DmytroGolovin) 17 июля 2018 г.
Подробности задержания не сообщаются. Еще один сбежавший находится в розыске.
Напомним, трое заключенных сбежали из одесской колонии общего режима №51 утром 17 июля. Мужчины вырвались на свободу через овощеблок, проломив стену.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент