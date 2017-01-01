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В Одессе задержали двух сбежавших из колонии заключенных

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Полицейским удалось задержать двоих из троих преступников, сбежавших утром 17 июля из одесской колонии №51 на Люстдорфской дороге.
Сбежавший из одесской колонии заключенный
Сбежавший из одесской колонии заключенный
twitter.com/DmytroGolovin
 
Полиция задержала двоих из троих заключенных, сбежавших из одесской колонии утром 17 июля. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин в Twitter.
 
"Специальная операция "Сирена" в действии. Два беглеца из колонии задержаны, на очереди третий!" – написал он.

 
Подробности задержания не сообщаются. Еще один сбежавший находится в розыске.
 
Напомним, трое заключенных сбежали из одесской колонии общего режима №51 утром 17 июля. Мужчины вырвались на свободу через овощеблок, проломив стену. 

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Теги: Одесса, фото, задержание, побег, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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