В Одессе задержали двух сбежавших из колонии заключенных

Полицейским удалось задержать двоих из троих преступников, сбежавших утром 17 июля из одесской колонии №51 на Люстдорфской дороге.

Полиция задержала двоих из троих заключенных, сбежавших из одесской колонии утром 17 июля. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин в Twitter.





Спеціальна операція «Сирена» в дії. Двох втікачів з колонії затримано, на черзі третій! pic.twitter.com/82RrfXhaBZ — Дмитро Головін (@DmytroGolovin) 17 июля 2018 г. "Специальная операция "Сирена" в действии. Два беглеца из колонии задержаны, на очереди третий!" – написал он.

Подробности задержания не сообщаются. Еще один сбежавший находится в розыске.

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