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СБУ в Умани задержала мужчину за продажу ртути

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Продавца задержали во время получения денег за опасное химическое вещество, которое находилось в баллоне.
Мужчина с ртутью пришел в кафе
Мужчина с ртутью пришел в кафе
СБУ

В городе Умань Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который хотел продать три килограмма ртути за 12 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики задержали продавца возле одного из кафе Умани во время получения денег за опасное химическое вещество, которое находилось в баллоне.

"Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – говорится в сообщении.

 

 

Ранее в Виннице в подвале трехэтажного жилого дома обнаружили 10 колб с ртутью. В каждой было около 800 грамм вещества.

А в Донецкой области задержали полицейского, который пытался продать семь кило ртути.

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Теги: СБУ, фото, Умань, ртуть, задержание
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Источник: korrespondent.net

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