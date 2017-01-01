На Донбассе 21 обстрел: у ВСУ новые потери

По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были убиты, еще трое ранены. При этом обе стороны не применяли тяжелое вооружение.

Сначала нынешних суток противник уже семь раз обстрелял позиции ВСУ mil.gov.ua

За минувшие сутки подразделения сепаратистов произвели 21 обстрел по позициям ВСУ на Донбассе. Один военный погиб, еще два были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке.

Отмечается, что противник проявлял активность по всем направлениям и вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганского, Железного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика.

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По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были убиты, еще трое ранены. При этом обе стороны не применяли тяжелое вооружение.

“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск семь раз обстреляли позиции украинских защитников у Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Трижды враг применил 82-мм минометы“, - добавили в штабе.

Напомним, за сутки 16 июля сепаратисты 19 раз обстреляли позиции украинских военных. Тогда был ранен один военнослужащий.

Также в тот день пограничников обстреляли возле КПП Майорск. Одна из пуль калибра 7,62 мм попала в лобовое стекло бронемашины Кугуар.