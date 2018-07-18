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Украинские военные нанесли мощный удар по позиции боевиков

Комментариев: 1
Разведка уточняет потери сепаратистов.
Уничтожена техника сепаратистов
Уничтожена техника сепаратистов
facebook.com/Viktoriya Rudenko

Бойцы ООС нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе.

Об этом в Facebook написала военнослужащая ВСУ Виктория Руденко, добавив, что при ударе была уничтожена техника сепаратистов.

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“Кто-то таки жахнул по скоплению вражеской техники... Говорят, там что-то коптит и взрывается до сих пор“, - говорится в сообщении.

По словам Руденко, сейчас потери противника уточняются, позже разведка о них сообщит.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 17 июля, боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате обстрелов погиб один украинский боец.

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Теги: ВСУ, ООС, Донбасс, война, боевики, позиция, уничтожение
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Комментариев (1)
Georg55    18.07.2018, 12:43
Оценка:  0
Georg55
Давно пора!!!
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