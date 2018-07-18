Суд Германии приговорил украинского дальнобойщика к 3 годам за наезд на полицейских

Дальнобойщик в 2017 году будучи пьяным наехал на автомобиль полицейских, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции.

Суд в немецком городе Менхенгладбах приговорил украинского дальнобойщика Валерия Ю. к двум годам и десяти месяцам тюрьмы за совершенный им пьяный наезд на полицейское авто в декабре 2017 года, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции.

Суд признал украинца виновным в убийстве по неосторожности и нанесении телесных повреждений по неосторожности, передает Deutsche Welle.

Дальнобойщик совершил наезд 27 декабря около 21 часа по местному времени. Немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовик, которая петляла по автомагистрали. Патрульный автомобиль ожидал его на автобане A61 вблизи города Фирзена на полосе для экстренной остановки. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию.

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Грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не затормозил, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров.

Адвокат подсудимого заявлял, что во время езды его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за боли в бедрах. Но таблетки боль не утолили. Затем, последовав совету, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки. Валерий Ю. планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь.

Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61. После аварии в крови водителя обнаружили три промилле алкоголя.

23-летняя сотрудница немецкой полиции погибла на месте происшествия, двое ее коллег получили телесные повреждения.