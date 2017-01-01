Гид по лучшим музыкальным фестивалям

Украинские туристы активно катаются по стране, посещая новые города и музыкальные мероприятия, которые там проходят.

Не меньше привлекают заграничные фестивали, на которых можно встретить все больше украинцев. В соседней Польше, например, проходит больше 20 таких мероприятий в год - от локальных до международных с топовыми музыкантами. И на каждом втором - любимый артист, который уже несколько лет (или десятков лет) не может доехать в Киев. Что может быть проще, чем сесть в самолет, и в тот же вечер услышать своего кумира живьем, а следом еще несколько отличных групп? То же касается массы других европейских фестивалей, до которых рукой подать. Кто-то наоборот хочет забраться подальше, чтобы совместить поездку в страну мечты с лайвом мечты.

Каждый раз, когда просматриваешь программы фестивалей, думаешь: “Надо ехать“.Vgorode.ua совместно с Toyota C-HR запустили одноименный спецпроект, призванный убедить: ехать все-таки нужно.

В спецпроекте https://festivals.vgorode.ua/ есть более 30 статей о разных фестивалях мира - украинских, европейских, американских, японских и даже австралийских. Некоторые из них уже прошли, но стоит заранее запланировать поездку туда на следующий год, прикинув все расходы и построив программу уже сейчас. На многие фестивали из списка вы вполне успеваете купить билеты.

Чтобы вам было легко ориентироваться, мы разбили каждый материал на четыре раздела:

- История: небольшая информационная сводка о фестивале с нужными и интересными фактами;

- Хедлайнеры: рассказываем, кто выступает на этом фестивале и почему на него стоит поехать именно из-за этих участников;

- Как добраться: для любого бюджета мы подготовили два варианта. Первый - “Экономный“, который потребует меньше денег, но больше времени. Второй - “Премиум“, который потребует меньше времени, но больше денег.

- Бюджет: в расчет бюджета мы брали цены на абонемент, транспорт и проживание, а также добавили карманные расходы. Получилось два варианта, как и в “Как добраться“ - “Экономный“ и “Премиум“.

- Лайфхаки: куда идти, что смотреть, как проносить алкоголь, где выгоднее купить еду и прочее-прочее-прочее - в этом пункте.

Изучайте фестивали, подтягивайте друзей, пакуйте вещи и превращайте фразу “Надо ехать“ в “Мы едем“.