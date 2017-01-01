Юрий Голик: Портал iGov передается на баланс Днепропетровской ОГА

Советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик сообщил о том, что портал iGov передается на баланс Днепропетровской ОГА.

По словам Голика, это - логическое развитие проекта, задуманного Дмитрием Дубилетом в 2014-м году, который делался силами волонтеров.

"С самого начала была задумка идти в этом проекте по пути ProZorro - начать проект как волонтерскую инициативу и затем перейти на баланс государства, став одной из успешных реформ современной Украины", - отметил советник.

Голик также сказал, что передача портала на баланс государства в лице облгосадминистрации важна тем, что ранее, когда iGov обращался к руководителям областей, городов и районов с предложением бесплатной помощи во внедрении электронных услуг, в 99% случаев он получал отрицательный ответ с формулировкой "вы не государственная структура, мы все сделаем сами".

"К сожалению, у многих "сами" не получилось. А у нас в Днепропетровской области, благодаря позиции главы облгосадминистрации Валентина Резниченко, более 300 услуг переведены в электронный вид", - сказал советник.

В настоящее время более 400 электронных сервисов iGov работают в Днепропетровской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и других областях. Услуги портала позволяют минимизировать количество визитов граждан к чиновникам или полностью избавиться от них.

Одной из функций, которая появится на базе портала iGov, будет полноценный кабинет жителя. Это сервис, которого пока нет ни в одном населенном пункте страны в том виде, в котором задумали его создатели портала.

Голик отметил, что благодаря мэру Днепра Борису Филатову и его заместителю Янике Мерило, кабинет жителя впервые появится в самом Днепре, после чего будет спроецирован на все населенные пункты области.

Кроме того, как пояснил Голик, портал iGov уже стал частью областной программы развития сервиса предоставления админуслуг на территории Днепропетровской области, и все ЦНАПы, которые действуют в регионе, будут унифицированы с помощью iGov.

Согласно закону об административных услугах, теперь iGov имеет полное право официально, а не в тестовом режиме, запускать услуги по всей стране.

"Что еще более важно - это единая позиция и области, и областного центра, и наш совместный подход к развитию и внедрению электронных сервисов на территории Днепропетровской области. Старт передачи iGov на баланс Днепропетровской ОГА – это показательный пример совместной работы общества, волонтеров и двух госорганов на единый результат и развитие страны", - сказал советник губернатора.

Дмитрий Дубилет, предприниматель и создатель iGov, сказал, что портал перейдет на баланс ГП при Днепропетровской ОГА, и при этом будет и дальше работать по всей Украине.

"Я и наша команда планируем и дальше заниматься iGov — даже больше, чем раньше. Теперь - с официальным статусом. Мы все страшно заряжены на то, чтобы услуги перешли в электронную форму по всем регионам, а те услуги, которые уже внедрены, работали более качественно", - сказал Дубилет.

После окончания процесса передачи веб-адрес портала будет заменен с igov.org.ua на igov.gov.ua.