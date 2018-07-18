Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В маршрутке Черноморска пьяный жестоко избил пассажиров

Комментариев: 5
Во время избиения, ни водитель ни другие пассажиры не вмешались.
Полицейские ищут пьяного дебошира
Полицейские ищут пьяного дебошира
скриншот из видео

В маршрутке Черноморска (Одесская область) пьяный мужчина жестоко избил женщину и другого мужчину на глазах у водителя и остальных пассажиров. 

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, информацию случившемся обнаружили сами правоохранители во время мониторинга интернета и решили ее проверить.

Читай также: В Никополе хулиганы с битой напали на патрульных

На данный момент установлено, что указанный инцидент произошел пять дней назад. Полицейские оперативно нашли и опросили потерпевшую женщину. “Обращаться с заявлением в полицию она отказалась“, - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что правоохранители опросили водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями избиения, и установили личность дебошира.

“Сейчас проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности за противоправные действия“, - резюмируется в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Под Одессой в автобусе пьяный мужчина жестоко избил женщ...
0:00 / 02:01

Напомним, 11 июля в Виннице двое пьяных педагогов избили до потери сознания иностранца и его несовершеннолетнего сына, которые приехали из ОАЭ.

Поделись:
Теги: Черноморск, маршрутка, пьяный, избиение, пассажиры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
yfntdfv    18.07.2018, 12:43
Оценка:  +3
yfntdfv
Новая Украина.
Коцман__Бобза    18.07.2018, 12:43
Оценка:  0
Коцман__Бобза
"Русский мир". Бессмысленный и беспощадный.
Зорян_и_Шкиряк    18.07.2018, 12:43
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Я тоже по привычке хотел это написать, но вовремя заметил, что новость из Украины.
А о Родине - либо ничего, либо хорошее!
Коцман__Бобза    18.07.2018, 12:43
Оценка:  0
Коцман__Бобза
А ты еще заметь, что сопредельное государство именно в южные области нашей Родины внедряет деструктивные элементы под тем самым лозунгом, который я упомянул.
Зорян_и_Шкиряк    18.07.2018, 12:43
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Заметил конечно! Просто там очень много русскоязычных граждан и семена русского мира падают на благодатную почву. Семена же свидомой упоротости взрастают буйным цветом на западо-северо-западе. Тоже факт!
Именно по этой черте и произойдёт (если произойдёт!) распад Украины.
Коцман__Бобза    18.07.2018, 13:00
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Если рассказывать людям правду и не подменять понятия, то никакого раскола не будет. Например: свідомий - это сознательный, осознанный. И если некто противопоставляет осознанность русскоговорению, то некрасивая ситуация получается. Выходит что все, кто говорит по русски не наделены сознанием.
Зорян_и_Шкиряк    18.07.2018, 13:02
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Заметь, именно это и упорно творят некоторые общественные деятели. Я как раз давеча предлагал измерять подобную дурь в фарионах. )))
Спрашивается: кто все эти люди? Агенты Москвы или обыкновенные идиоты?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь