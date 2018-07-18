В маршрутке Черноморска пьяный жестоко избил пассажиров

Во время избиения, ни водитель ни другие пассажиры не вмешались.

В маршрутке Черноморска (Одесская область) пьяный мужчина жестоко избил женщину и другого мужчину на глазах у водителя и остальных пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, информацию случившемся обнаружили сами правоохранители во время мониторинга интернета и решили ее проверить.

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На данный момент установлено, что указанный инцидент произошел пять дней назад. Полицейские оперативно нашли и опросили потерпевшую женщину. “Обращаться с заявлением в полицию она отказалась“, - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что правоохранители опросили водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями избиения, и установили личность дебошира.

“Сейчас проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности за противоправные действия“, - резюмируется в сообщении.

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