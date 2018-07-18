В маршрутке Черноморска пьяный жестоко избил пассажиров
В маршрутке Черноморска (Одесская область) пьяный мужчина жестоко избил женщину и другого мужчину на глазах у водителя и остальных пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Согласно сообщению, информацию случившемся обнаружили сами правоохранители во время мониторинга интернета и решили ее проверить.
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На данный момент установлено, что указанный инцидент произошел пять дней назад. Полицейские оперативно нашли и опросили потерпевшую женщину. “Обращаться с заявлением в полицию она отказалась“, - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, добавляется, что правоохранители опросили водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями избиения, и установили личность дебошира.
“Сейчас проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности за противоправные действия“, - резюмируется в сообщении.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Напомним, 11 июля в Виннице двое пьяных педагогов избили до потери сознания иностранца и его несовершеннолетнего сына, которые приехали из ОАЭ.
А о Родине - либо ничего, либо хорошее!
Именно по этой черте и произойдёт (если произойдёт!) распад Украины.
Спрашивается: кто все эти люди? Агенты Москвы или обыкновенные идиоты?