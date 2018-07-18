Координатора С14 за погромы в лагере цыган отправили под домашний арест

Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца .

Подозреваемого в погроме лагеря цыган на Лысой горе в Голосеевском районе Киева координатора С14 Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

Об этом сообщает Громадське.

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Решение вынесла судья Наталья Чередниченко.

Во время заседания народный депутат Игорь Луценко заявил о готовности взять Мазура на поруки, однако суд отказал.

Напомним, в мае полиция объявила ряд подозрений участникам националистической организации С14 за погром табора. В июле Сергею Мазуру сообщили о подозрении.

Стоит отметить, что что 25 апреля в полиции заявили, что на Лысой горе сожгли мусор, а не лагерь цыган.