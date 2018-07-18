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Координатора С14 за погромы в лагере цыган отправили под домашний арест

Комментариев: 1
Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца .
Депутат Игорь Луценко предлагал взять Мазура на поруки
Депутат Игорь Луценко предлагал взять Мазура на поруки
censor.net.ua

Подозреваемого в погроме лагеря цыган на Лысой горе в Голосеевском районе Киева координатора С14 Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. 

Об этом сообщает Громадське.

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Решение вынесла судья Наталья Чередниченко. 

Во время заседания народный депутат Игорь Луценко заявил о готовности взять Мазура на поруки, однако суд отказал.

Напомним, в мае полиция объявила ряд подозрений участникам националистической организации С14 за погром табора. В июле Сергею Мазуру сообщили о подозрении.

Стоит отметить, что что 25 апреля в полиции заявили, что на Лысой горе сожгли мусор, а не лагерь цыган. 

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Теги: суд, Сергей Мазур, С14, цыгане, погром, домашний арест
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Комментариев (1)
Media-sapiens    18.07.2018, 12:43
Оценка:  0
Media-sapiens
Мазурика какого-то сделали крайним?
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