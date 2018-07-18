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Бумбокс сыграет на админгранице с Крымом в знак протеста

Комментариев: 1
Группа Бумбокс сыграет часовой концерт на пункте пропуска Каланчак, требуя освободить всех украинских политзаключенных.
На Каланчаке построят сцену и группа сыграет часовой сет
На Каланчаке построят сцену и группа сыграет часовой сет
УНИАН

Завтра, 19 июля, в 20:00 группа Бумбокс проведет акцию протеста на административной границе с аннексированным Крымом - на пункте пропуска Каланчак.

Об этом сообщила пресс-служба группы. 

Требование акции - освободить всех украинских политзаключенных. 

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На Каланчаке построят сцену и группа сыграет часовой сет. Белорусский Свободный Театр будет снимать концерт для документального фильма Return Ticket, который должен привлечь внимание к незаконной оккупации части Украины. Фильм снимается при поддержке Международной ассоциации журналистов. 

Ранее, 10 июля, лидеру Бумбокса Андрею Хлывнюку пришло письмо от украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова . 

“Буду пытаться делать все возможное и не возможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!“, - ответил Хлывнюк.

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Теги: Бумбокс, Крым, концерт, админграница, акция протеста, политзаключенные
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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    18.07.2018, 12:43
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Ну разве это протест? Вот если бы он провёл на Красной площади акцию дефекации - тогда да! Или хотя бы акцию фиксации, как бывший русский художник, а ныне французский политзаключённый Павленский.
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