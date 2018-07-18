Бумбокс сыграет на админгранице с Крымом в знак протеста

Группа Бумбокс сыграет часовой концерт на пункте пропуска Каланчак, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

На Каланчаке построят сцену и группа сыграет часовой сет УНИАН

Завтра, 19 июля, в 20:00 группа Бумбокс проведет акцию протеста на административной границе с аннексированным Крымом - на пункте пропуска Каланчак.

Об этом сообщила пресс-служба группы.

Требование акции - освободить всех украинских политзаключенных.

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На Каланчаке построят сцену и группа сыграет часовой сет. Белорусский Свободный Театр будет снимать концерт для документального фильма Return Ticket, который должен привлечь внимание к незаконной оккупации части Украины. Фильм снимается при поддержке Международной ассоциации журналистов.

Ранее, 10 июля, лидеру Бумбокса Андрею Хлывнюку пришло письмо от украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова .

“Буду пытаться делать все возможное и не возможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!“, - ответил Хлывнюк.