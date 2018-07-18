Пул социологов показал, как могут распределиться голоса не определившихся на выборах в Раду

Во вторник, 17 июля, пул из трех социологических компаний представил результаты исследования электоральных предпочтений украинцев на выборах в Верховную Раду. Презентация происходила в информационном агентстве “Укринформ“.

В частности, исследование проводилось Центром “Социальный мониторинг“ и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко совместно с Институтом анализа и прогнозирования при поддержке Киевского пресс-клуба.

Согласно результатам исследования, если бы выборы в парламент проводились в ближайшее воскресенье, то результаты распределились бы следующим образом. Лидерство остается за “Батькивщиной“ Юлии Тимошенко (12,1%), за ней следует “Гражданская позиция“ Анатолия Гриценко (8%). Третье место делят “За життя“ Вадима Рабиновича (7,5%) и “Оппозиционный блок“ Юрия Бойко (7,5%).

Также установленный сейчас 5-процентный проходной барьер на выборах в Раду преодолевает БПП “Солидарность“ действующего президента Петра Порошенко (5,8%), Радикальная партия Олега Ляшко со своими 4,7% и “Самопомич“ Андрея Садового (3,5%) также имеет шанс пройти в парламент, если учитывать погрешность выборки.

При этом 19,9% опрошенных пока что не определились, за кого будут голосовать.

Также социологи задали респондентам вопрос, за кого бы они проголосовали в том случае, если бы их нынешний фаворит не принимал участия в выборах (так называемый “второй выбор“). В тройку лидеров по этому критерию вошли “Самопомич“ (4,3%), “Гражданская позиция“ (4,1%) и “За життя“ (3,8%). Остальные партии отстали от них более чем на полпроцента.

По мнению социологов, очевидно, что именно среди этих политических сил с большой вероятностью распределятся голоса тех почти 20% опрошенных, которые пока не определились с выбором. Потому с приближением избирательной кампании стоит ожидать существенного прироста популярности этих партий в социальных опросах. И уже сейчас можно спрогнозировать, что их результат на выборах, вероятнее всего, будет существенно выше, чем в нынешних рейтингах.

Опрос проводился с 7 по 11 июля 2018 года во всех областных центрах и крупных городах Украины с населением 100 тыс. жителей и более (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым). Всего опрошено 1250 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,31–2,18 процента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента “с глазу на глаз“.