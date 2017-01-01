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Во Львовской области при ремонтных работах погиб мужчина

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Мужчина проводил работы по утеплению дома на четвертом этаже и сорвался. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.
Во Львовской области разбился насмерть рабочий
Во Львовской области разбился насмерть рабочий
depositphotos.com

Во Львовской области, в Бродовском районе, мужчина разбился насмерть, выполняя ремонтные работы. Об этом в среду, 18 июля, сообщает УНН со ссылкой на источник в депараменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. 

Отмечается, что 45-летний житель г. Броды проводил работы по утеплению дома на 4 этаже по адресу ул. героев Авиаторов, сорвался и упал на землю. 

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Мужчину с открытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию Бродовской Центральной районной больницы. Он находился в тяжелом состоянии, в 15:00 медики констатировали смерть. Причины и обстоятельства гибели рабочего выясняются.

Напомним, во вторник, 17 июля, 53-летняя женщина во Львове выпала из окна пятого этажа и разбилась насмерть.

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Теги: Львовская область, падение с высоты, смерть
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