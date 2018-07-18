Демчина: "Лишать Главк "К" СБУ его функций борьбы с коррупцией – нецелесообразно"

Пока новосозданные антикоррупционные органы не заработают в полную силу, ломать структуру СБУ, лишать Главк "К" свойственных ему функций- нецелесообразно. Об этом в интервью "Сегодня" заявил первый заместитель главы СБУ Павел Демчина.

"В нашей стране коррупция угрожает национальной безопасности и реально выходит за пределы возможностей новосозданных антикоррупционных органов. Раньше в вопросах противодействия коррупции и оргпреступности мы взаимодействовали с УБОП. Но этой структуры уже нет. В полиции продолжаются процессы реформирования, в частности кадровые реформы, приходят новые люди, которых еще предстоит многому научить. И даже с учетом того, что в полиции заметны подвижки к лучшему, а наряду с действующими правоохранительными органами создаются новые - НАБУ, САП, ГБР, основная роль в борьбе с коррупцией и оргпреступностью пока принадлежит все-таки спецслужбе. Точнее, Главку "К" и его подразделениям на местах", - заявил он.

Демчина также отметил, что на сегодняшний день личный состав Главка "К" меньше, чем требует текущая обстановка.

"Мои коллеги, оперативные сотрудники занимаются борьбой с коррупцией не только на всех уровнях власти, но и в правоохранительных органах, судах, на таможнях, среди налоговиков... Нейтрализуют организованные преступные группировки, в том числе с международными связями, в сфере наркобизнеса. Предотвращают и раскрывают особо опасные насильственные преступления - заказные убийства, похищения, вымогательства, разбои. При этом, в сущности, это незначительные силы личного состава", - подчеркнул он.

Павел Демчина работает в СБУ с 1994 года, с 2009 – в центральном аппарате Службы безопасности. С 2016 года первый заместитель председателя СБУ - начальник Главка "К" (борьба с коррупцией и оргпреступностью).