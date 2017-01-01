Арбузную баржу из Херсона в Киев отправят в начале августа

Баржу весом около 500 тонн отправят в столицу 1-8 августа. С 15 августа первая партия арбузов будет доставлена на полки магазинов Киева.

Из Херсона в Киев в начале августа будет отправлена первая партия арбузов. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает ООО Нибулон на своей странице в соцсети Facebook.

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Отмечается, что уже завершились переговоры генерального директора Нибулон Алексея Вадатурского и президента кооператива Южный союз, во время которых договорились отправить партию арбузов весом около 500 тонн в столицу 1-8 августа.

С 15 августа первая партия арбузов будет доставлена на полки столичных магазинов.

Напомним, в прошлом году в Переяслав-Хмельницкий прибыла баржа с арбузами, которая шла с Голой Пристани в Херсонской области. Баржа прославилась после заявления премьер-министра Владимира Гройсмана об историческом значении этого рейса, что послужило поводом для многочисленных шуток.

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