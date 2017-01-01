Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Арбузную баржу из Херсона в Киев отправят в начале августа

Комментариев: 0
Баржу весом около 500 тонн отправят в столицу 1-8 августа. С 15 августа первая партия арбузов будет доставлена на полки магазинов Киева.
В Киев приедет 500 тонн арбузов
В Киев приедет 500 тонн арбузов
depositphotos.com

Из Херсона в Киев в начале августа будет отправлена первая партия арбузов. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает ООО Нибулон на своей странице в соцсети Facebook.

Читай также: Стало известно, сколько стоят арбузы в 2018 году

Отмечается, что уже завершились переговоры генерального директора Нибулон Алексея Вадатурского и президента кооператива Южный союз, во время которых договорились отправить партию арбузов весом около 500 тонн в столицу 1-8 августа.

С 15 августа первая партия арбузов будет доставлена на полки столичных магазинов.

Напомним, в прошлом году в Переяслав-Хмельницкий прибыла баржа с арбузами, которая шла с Голой Пристани в Херсонской области. Баржа прославилась после заявления премьер-министра Владимира Гройсмана об историческом значении этого рейса, что послужило поводом для многочисленных шуток.

Смотри также - Как первую баржу арбузов отправляли в Киев в 2017 году:

Первая партия арбузов отправилась в Киев
0:00 / 02:41

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Херсон, арбуз, арбузы, баржа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь