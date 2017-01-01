Полиция Харьковской области спасла трех коз и отчиталась в Facebook

Трех коз украл и собирался продать 19-летний местный житель.

В Харьковской области злоумышленник украл трех коз и спрятал их в лесу, после чего попытался продать. Полицейские области задержали вора. Сообщение об этом инциденте с фотографией спасенных животных появилось на странице Нацполиции Харьковской области в Facebook.

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В дежурную часть Зачепиловского отделения полиции поступило сообщение от 73-летней пенсионерки, жительницы села Абазовка. Женщина сообщила, что с пастбища, расположенного неподалеку от ее домовладения, исчезли три козы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый 19-летний местный житель.

Следователь открытл уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Зачепиловского района.

Напомним, ранее в центре Киева на фонаре обнаружили двухметрового питона.