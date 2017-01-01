В Полтаве авто влетело в подземный переход, есть погибший
В центре Полтавы, на перекрестке улиц Европейской и Шевченко областного центра, автомобиль Opel влетел в пешеходный подземный переход, в результате чего на месте погиб мужчина.
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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в верхнюю часть подземного пешеходного перехода, что привело к моментальной смерти 27-летнего мужчины, который выполнял ремонтные работы.
Полиция на месте происшествия устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 18 июля в Киеве на Саперно-Слободской в лоб столкнулись Daewoo Lanos и Mercedes Vito. В результате аварии двое человек погибли, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.