В Украине проведут пробную перепись населения
Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету статистики провести в декабре 2019 года пробную перепись населения.
Решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.
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Перепись собираются провести в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области с использованием инновационных технологий сбора информации.
Местным властям поручили содействовать в подготовке мероприятия.
Безопасность во время переписи будет обеспечивать Нацполиция.
Ранее сообщалось, что Кабмин перенес проведение второй всеукраинской переписи населения с 2016 на 2020 год.
Напомним, прогнозируется, что до 2050 года украинцев станет меньше на 5,5 млн человек.