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В Украине проведут пробную перепись населения

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Пробную перепись собираются провести с использованием инновационных технологий сбора информации.
Кабмин поручил провести пробную перепись населения
Кабмин поручил провести пробную перепись населения
УНИАН

Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету статистики провести в декабре 2019 года пробную перепись населения.

Решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

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Перепись собираются провести в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области с использованием инновационных технологий сбора информации.

Местным властям поручили содействовать в подготовке мероприятия.

Безопасность во время переписи будет обеспечивать Нацполиция.

Ранее сообщалось, что Кабмин перенес проведение второй всеукраинской переписи населения с 2016 на 2020 год.

Напомним, прогнозируется, что до 2050 года украинцев станет меньше на 5,5 млн человек.

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Теги: Кабмин, население, перепись
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