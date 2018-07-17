В Киеве Volkswagen сбил пенсионерку на "зебре"

Пожилую женщину отбросило на несколько метров.

В Киеве Фольксваген сбил пожилую женщину. Бабушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу, не нарушая правил дорожного движения. Об этом сообщает Информатор.

Как отмечает СМИ, инцидент произошел во вторник, 17 июля, по адресу Васильковская, 8, вечером, около 21:50.

Фольксваген столкнулся бок в бок с Ниссаном kiev.informator.ua

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Иномарка ехала по улице Васильковской в сторону станции метро Голосеевская. Свидетели рассказали, что бабушка никак не могла решиться перейти проезжую часть, так как на данном участке дороги нет светофора. Половину дороги ей помогла пройти девушка. Когда бабушке показалось, что все машины остановились, она пошла вперед и попала под колеса Volkswagen.

Автомобиль поврежден kiev.informator.ua

Пожилая женщина 1937 года рождения отлетела на несколько метров, а Фольксваген ударил в бок Ниссан, едущий в противоположном направлении.

На месте работала патрульная полиция kiev.informator.ua

Старушка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы. На месте работали патрульная полиция и скорая. Подробности ДТП устанавливаются.

Напомним, 21 июля в Николаеве маршрутка насмерть сбила пенсионера.