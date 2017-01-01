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Порошенко: ЕС вводит санкции из-за моста в Крым

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В Европейском союзе решили ввести персональные санкции против шести человек, причастных к строительству моста.
Порошенко поблагодарил ЕС за новые санкции против России
Порошенко поблагодарил ЕС за новые санкции против России
president.gov.ua

В среду, 18 июля, послы ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к строительству Керченского моста. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook

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“Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста“, - написал Порошенко. 

По его словам, введение данных персональных санкций “свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма“.

Порошенко поблагодарил европейских союзников за солидарность и поддержку.

Напомним, 16 мая открылось движение легковых машин и общественного транспорта по Крымскому мосту. Грузовики планируют запустить в октябре текущего года, а поезда – в декабре 2019 года.

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Теги: ЕС, Крым, Порошенко, санкции, санкции против России, Керченский мост
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Источник: korrespondent.net

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