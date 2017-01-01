В жилом доме Тернополя прогремел взрыв из-за неудачной попытки суицида

В результате взрыва пострадали мужчина и семилетний мальчик.

Покончить с собой пыталась жена и мать пострадавших ternopil.dsns.gov.ua

В Тернополе по улице Пушкина прогремел взрыв в одной из квартир, по причине попытки суицида женщины с психическими расстройствами.

Об этом сообщает ГСЧС области.

По словам пожарных, в результате взрыва огнем была уничтожена вытяжная вентиляция на площади 1 кв. м, повреждены вещи домашнего обихода, облицовка стен и потолка, входные двери квартиры, облицовка стен лестничной клетки дома между 8-м и 9-м этажом. Кроме этого, ударной волной повреждена межэтажная оконная рама.

Это не первая попытка у женщины ternopil.dsns.gov.ua

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“На момент бедствия в квартире находились три человека. В медицинское учреждение с ожогами тела II-III степени госпитализированы владелец квартиры 1973 года рождения и его малолетний сын 2011 года рождения“, - подчеркивается в сообщении.

В пресс-служба местной полиции сообщили, что женщина открыла газовые конфорки, что послужило причиной взрыва.

"Со слов хозяина квартиры, до момента возникновения пожара он находился в одной из комнат, жена была на кухне, в коридоре игрался сын. Мужчина вдруг почувствовал запах газа. Когда забежал на кухню, то увидел, что конфорки газовой плиты открыты. Жена, не сказав ни слова, ушла, а он перекрыл газ и начал открывать окна. В этот момент и произошло возгорание", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что женщина неоднократно пыталась совершить самоубийство из-за проблем со психикой. Сейчас она находится в психоневрологической больнице с диагнозом "отравление продуктами сгорания природного газа и попытка самоубийства".

Напомним, 17 июля в одном из жилых домов Кривого Рога произошел взрыв на восьмом этаже - пострадали три человека, в том числе и ребенок.