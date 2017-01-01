Продавали украинок в Китай: в Киевской области задержали сутенеров

Задержаны трое украинцев и гражданин Китая. Все они подозреваются в сутенерстве - продаже украинских девушек в Китай.

В Киевской области задержали группу сутенеров, которые продавали девушек в Китай для сексуальной эксплуатации.

Национальная полиция Украины в Киевской области сообщила об успешном проведении специальной операции по разоблачению и задержанию злоумышленников. В составе преступной группировки один китаец и трое граждан Украины.

Все фигуранты преступления задержаны kv.npu.gov.ua

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Оперативники областного Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с Васильковским отделом полиции и прокуратурой выяснили, что сутенеры находили девушек в затруднительном материальном положении, вербовали в проститутки, а затем продавали за рубеж.

Установлено, что для реализации своих преступных намерений, после вербовки, злоумышленники круглосуточно контролировали девушек, быстро делали им все необходимые документы и покупали авиабилеты. Во избежание проблем при пересечении государственной границы Украины, проводили подробный инструктаж относительно цели поездки в Китайскую Народную Республику.

Девушки попадали в нечеловеческие условия и не могли вернуться в Украину kv.npu.gov.ua

Начальник областного Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Андрей Ткач рассказал, что там девушки попадали в нечеловеческие условия жизни, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, которые постепенно втягивали в долговую кабалу и делали невозможным возвращение девушек в Украину.

В настоящее время продолжается комплекс следственных действий. До избрания меры пресечения, подозреваемые будут находиться в изоляторе временно содержания.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее сообщалось, что из Польши вернули завербованных в “эскорт“ украинок - девушки также находились в сексуальном рабстве.