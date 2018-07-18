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С14 и цыгане: в полицию принесли "вещдоки" с Лысой горы

Комментариев: 3
Националисты принесли кучи мусора с места где ранее находился лагерь цыган.
Активисты С14 назвали райотдел полиции урной
Активисты С14 назвали райотдел полиции урной
facebook.com/c14.news.reserve

Националисты из С14 принесли под дверь Голосеевского райотдела полиции Киева “вещдоки“ с Лысой горы.

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Таким термином активисты назвали кучу мусора, сообщается в Facebook на странице организации.

“Это новые вещдоки для следака-фабриканта Заруднего (следователь по делу о погроме лагеря цыган в Киеве), которые благоустройство уже третий месяц не может вывезти“, - говорится в сообщении.

Мусор адресован следователю ведущему дело о погроме табора
Мусор адресован следователю ведущему дело о погроме табора
facebook.com/c14.news.reserve

Националисты также пошутили про райотдел. “Очень символично получилось. Мусор и главная урна района. Все на своем месте“, - добавили они.

Напомним, в апреле С14 в Голосеевском районе Киева сожгли место стоянки цыган в районе Лысой горы. В МВД позднее заявили, что на Лысой горе сожгли не табор цыган, а оставленный ими мусор. 

После, координатору С14 сообщили о подозрении. 18 июля по решению суда Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. 

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Теги: С14, цыгане, Лысая гора, мусор, полиция, акция
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Комментариев (3)
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Vladnadal    18.07.2018, 17:15
Оценка:  -1
Vladnadal
От куда берутся эти уебки с14, и другие???
Сброд ленивых и бездарных пид оров!!!
FeCКрысаизбана    18.07.2018, 18:15
Оценка:  0
FeCКрысаизбана
А откуда берутся эти уебки цыгане-бомжи?Гадят где стоит их табор,за собой не убирают, работать не хотят, табор ставят там где места отдыха. Цыгане живут тем что гадают, обманывают и обворовывают людей. И после этого им не устраивать погром?Если провести опрос населения большинство будет против них.
yfntdfv    18.07.2018, 17:02
Оценка:  -2
yfntdfv
А бомжей и живущих на мусорках украинцев не видим?
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