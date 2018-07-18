С14 и цыгане: в полицию принесли "вещдоки" с Лысой горы

Националисты принесли кучи мусора с места где ранее находился лагерь цыган.

Националисты из С14 принесли под дверь Голосеевского райотдела полиции Киева “вещдоки“ с Лысой горы.

Читай также: Полиция установила численность цыган в Украине

Таким термином активисты назвали кучу мусора, сообщается в Facebook на странице организации.

“Это новые вещдоки для следака-фабриканта Заруднего (следователь по делу о погроме лагеря цыган в Киеве), которые благоустройство уже третий месяц не может вывезти“, - говорится в сообщении.

Мусор адресован следователю ведущему дело о погроме табора facebook.com/c14.news.reserve

Националисты также пошутили про райотдел. “Очень символично получилось. Мусор и главная урна района. Все на своем месте“, - добавили они.

Напомним, в апреле С14 в Голосеевском районе Киева сожгли место стоянки цыган в районе Лысой горы. В МВД позднее заявили, что на Лысой горе сожгли не табор цыган, а оставленный ими мусор.

После, координатору С14 сообщили о подозрении. 18 июля по решению суда Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.