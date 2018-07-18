Клофелинщица соблазняла, грабила и убивала мужчин в Херсонской области

Жертвами женщины стали двое мужчин 65 и 33 лет.

В среду, 18 июля, в Херсонской области полицейские задержали женщину, которую подозревают в умышленном убийстве двух мужчин. Преступления были совершены в курортном городе Скадовск и в селе Железный Порт.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“Ради денег и ценных вещей женщина подсыпала в напитки мужчин сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертвы теряли сознание, она забирала их мобильные телефоны, деньги и золотые украшения. Оба мужчины погибли, по предварительной причине вследствие большой дозы препарата в сочетании с алкоголем“ – говорится в сообщении.

Женщину интересовали деньги, украшения и телефоны hr.npu.gov.ua

Тела обоих мужчин без видимых следов насильственной смерти обнаружили в номерах отелей. В комнатах были бутылки из-под шампанского и окурки сигарет со следами женской помады. Полицейские предположили, что мужчины умерли случайно. У обоих исчезли золотые украшения, дорогие мобильные телефоны и деньги.

Жертвами женщины стали двое мужчин 65 и 33 лет hr.npu.gov.ua

Преступницей оказалась 37-летняя уроженка Хабаровского края, которая в настоящее время проживает в Каховском районе. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

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Подозреваемая рассказала, что медицинский препарат для “усыпления“ потенциальных жертв она приобрела в аптеке. Состоятельных мужчин подыскивала в кафе и ночных клубах. После знакомства она предлагала провести часть вечера у них в отеле.

Украшение убитого hr.npu.gov.ua

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ст115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство“ и ст 187 Уголовного кодекса Украины “Разбой“.

Ранее сообщалось о том, что на Прикарпатье ребенок отравился клофелином.