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Клофелинщица соблазняла, грабила и убивала мужчин в Херсонской области

Комментариев: 2
Жертвами женщины стали двое мужчин 65 и 33 лет.
Жертв преступница искала в ночных клубах
Жертв преступница искала в ночных клубах
hr.npu.gov.ua

В среду, 18 июля, в Херсонской области полицейские задержали женщину, которую подозревают в умышленном убийстве двух мужчин. Преступления были совершены в курортном городе Скадовск и в селе Железный Порт.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“Ради денег и ценных вещей женщина подсыпала в напитки мужчин сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертвы теряли сознание, она забирала их мобильные телефоны, деньги и золотые украшения. Оба мужчины погибли, по предварительной причине вследствие большой дозы препарата в сочетании с алкоголем“ – говорится в сообщении.

Женщину интересовали деньги, украшения и телефоны
Женщину интересовали деньги, украшения и телефоны
hr.npu.gov.ua

Тела обоих мужчин без видимых следов насильственной смерти обнаружили в номерах отелей. В комнатах были бутылки из-под шампанского и окурки сигарет со следами женской помады. Полицейские предположили, что мужчины умерли случайно. У обоих исчезли золотые украшения, дорогие мобильные телефоны и деньги.

Жертвами женщины стали двое мужчин 65 и 33 лет
Жертвами женщины стали двое мужчин 65 и 33 лет
hr.npu.gov.ua

Преступницей оказалась 37-летняя уроженка Хабаровского края, которая в настоящее время проживает в Каховском районе. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

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Подозреваемая рассказала, что медицинский препарат для “усыпления“ потенциальных жертв она приобрела в аптеке. Состоятельных мужчин подыскивала в кафе и ночных клубах. После знакомства она предлагала провести часть вечера у них в отеле.

Украшение убитого
Украшение убитого
hr.npu.gov.ua

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ст115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство“ и ст 187 Уголовного кодекса Украины “Разбой“.

Ранее сообщалось о том, что на Прикарпатье ребенок отравился клофелином.

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Теги: клофелин, убийство, херсон
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Комментариев (2)
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knev    18.07.2018, 17:35
Оценка:  0
knev
Ей бы в разведке служить. С другой стороны-называется женщина-мать продолжатель рода человеческого! В третьих надо ехать в отпуск со своей женщиной.
vseass    18.07.2018, 17:17
Оценка:  0
vseass
Убийство,тем более умышленное убийство,ей никто не предъявит.Максимум,неумышленное убийство,либо убийство по неосторожности.
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