Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии 17 мужчин полгода насиловали 11-летнюю девочку-инвалида

Комментариев: 2
В зале суда разъяренные люди набросились на преступников.
На протяжении полугода 11-летнюю девочку насиловали 17 мужчин
На протяжении полугода 11-летнюю девочку насиловали 17 мужчин
edition.cnn.com

В индийском городе Ченнай 17 мужчин на протяжении шести месяцев насиловали 11-летнюю девочку-инвалида. Об этом в среду, 18 июля, пишет ТСН со ссылкой на издание СNN

В течение почти полугода рабочий персонал дома, который проводил ремонт, издевался над ребенком. Девочку с нарушением слуха сначала накачивали успокоительным, а затем насиловали в техническом помещении подвала.

Все подозреваемые задержаны
Все подозреваемые задержаны
edition.cnn.com

Читай также: В Индии загадочно умерла семья из 11 человек при подготовке к свадьбе

Первым на такой зверский поступок решился 66-летний лифтер. Он старший из насильников, младшему - около 20.

Как сообщили в полиции, это началось еще с середины января и только недавно девочка рассказала об этом семье, и вместе с семьей обратилась в полицию. Предполагают, что ребенка запугивали и угрожали ей расправой, если она расскажет кому-то об изнасиловании.

В зале суда началась драка: люди бросились на обвиняемых
В зале суда началась драка: люди бросились на обвиняемых
edition.cnn.com

Сейчас мужчин задержали. В зале суда из-за них вспыхнула драка: разъяренные адвокаты девочки и другие присутствующие на заседании бросились прямо на преступников.

Напомним, в мае в Индии изнасиловали и пытались сжечь заживо девушку-подростка. У девушки 70% тела пострадало от ожогов первой степени. 

Поделись:
Теги: Индия, жестокость, зверство, изнасилование, девочка, ребенок, инвалид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
realМовчанюк    18.07.2018, 17:52
Оценка:  0
realМовчанюк
цыгане!
Зорян_и_Шкиряк    18.07.2018, 18:20
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Точно! И после этого какие-то толерасты кричат, что у преступности нет национальности!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь