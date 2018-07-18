В Индии 17 мужчин полгода насиловали 11-летнюю девочку-инвалида

В зале суда разъяренные люди набросились на преступников.

В индийском городе Ченнай 17 мужчин на протяжении шести месяцев насиловали 11-летнюю девочку-инвалида. Об этом в среду, 18 июля, пишет ТСН со ссылкой на издание СNN.

В течение почти полугода рабочий персонал дома, который проводил ремонт, издевался над ребенком. Девочку с нарушением слуха сначала накачивали успокоительным, а затем насиловали в техническом помещении подвала.

Все подозреваемые задержаны edition.cnn.com

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Первым на такой зверский поступок решился 66-летний лифтер. Он старший из насильников, младшему - около 20.

Как сообщили в полиции, это началось еще с середины января и только недавно девочка рассказала об этом семье, и вместе с семьей обратилась в полицию. Предполагают, что ребенка запугивали и угрожали ей расправой, если она расскажет кому-то об изнасиловании.

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Сейчас мужчин задержали. В зале суда из-за них вспыхнула драка: разъяренные адвокаты девочки и другие присутствующие на заседании бросились прямо на преступников.

Напомним, в мае в Индии изнасиловали и пытались сжечь заживо девушку-подростка. У девушки 70% тела пострадало от ожогов первой степени.