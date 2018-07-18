Мужчина вызвал "скорую", чтобы отобрать морфий у врачей Днепра
В среду, 18 июля, в Днепре 26-летний местный житель попросил соседа вызвать бригаду скорой помощи. Когда врачи приехали, мужчина напал на фельдшера и несколько раз ударил в лицо.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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"Мужчина набросился на фельдшера, нанес ему несколько ударов в лицо, выхватил сумку, достал оттуда 4 ампулы с морфием и исчез в неизвестном направлении" – говорится в сообщении.
Патрульные прибыли на место происшествия и разыскали правонарушителя.
"Задержанный объяснил, что отдал морфий своему товарищу. Впрочем, во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили медпрепараты из сумки врача" – отметили в полиции.
Данному гражданину грозит ответственность по ст 186 УК (грабеж) и ст 308 УК (Похищение, присвоение наркотических средств).
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