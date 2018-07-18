Мужчина вызвал "скорую", чтобы отобрать морфий у врачей Днепра

Правонарушитель напал на фельдшера и нанес ему несколько ударов в лицо.

Нападавший отобрал у врача морфий и другие медицинские препараты facebook.com

В среду, 18 июля, в Днепре 26-летний местный житель попросил соседа вызвать бригаду скорой помощи. Когда врачи приехали, мужчина напал на фельдшера и несколько раз ударил в лицо.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Мужчина набросился на фельдшера, нанес ему несколько ударов в лицо, выхватил сумку, достал оттуда 4 ампулы с морфием и исчез в неизвестном направлении" – говорится в сообщении.

Патрульные прибыли на место происшествия и разыскали правонарушителя.

"Задержанный объяснил, что отдал морфий своему товарищу. Впрочем, во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили медпрепараты из сумки врача" – отметили в полиции.

Данному гражданину грозит ответственность по ст 186 УК (грабеж) и ст 308 УК (Похищение, присвоение наркотических средств).

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