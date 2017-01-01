Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
В ближайшие дни в большинстве областей страны пройдут дожди. В столице Украины жара начнется с 26 июля.
В Украину на следующей неделе вернется жара. Об этом в среду, 18 июля, на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, с четверга, 26 июля, в столице ожидается повышение температуры воздуха.
"Пока варятся синоптические карты на завтра, на всякий случай для любителей горячих ощущений в большом городе. С 26 июля в Киеве начнется жара", - написала синоптик.
Ранее сообщалось о том, что жертвами жары в Японии стали 8 человек.
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