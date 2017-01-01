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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

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В ближайшие дни в большинстве областей страны пройдут дожди. В столице Украины жара начнется с 26 июля.
Стало известно, когда в Украину вернется жара
Стало известно, когда в Украину вернется жара
depositphotos.com

В Украину на следующей неделе вернется жара. Об этом в среду, 18 июля, на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, с четверга, 26 июля, в столице ожидается повышение температуры воздуха.

"Пока варятся синоптические карты на завтра, на всякий случай для любителей горячих ощущений в большом городе. С 26 июля в Киеве начнется жара", - написала синоптик.

Ранее сообщалось о том, что жертвами жары в Японии стали 8 человек.

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Теги: погода, жара, синоптики, погода в Украине, погода Украина, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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