В ЕС рассказали о следующих переговорах по газу

Россия и Украина договорились отделить обсуждение нового транзитного контракта от старых вопросов, сообщил Шефчович.

Следующая трехсторонняя встреча с Россией и Украиной по транзиту газа в Европу состоится в течение октября после консультаций экспертов в сентябре. Об этом в среду, 18 июля, сообщил вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шевчович, передает УНИАН.

Он отметил, что 17 июля было принято решение, что на данный момент все три стороны уполномочат экспертов высокого уровня работать над четырьмя направлениями: газовые потребности ЕС; то, как применение права ЕС в Украине будет влиять на будущий транзитный контракт; сертифицированный оператор газотранспортной системы; тарифы.

"Это заложит основы следующей трехсторонней встречи на политическом уровне, которая должна состояться в течение октября. Это является свидетельством того, что частота наших встреч составит примерно один раз в шесть-восемь недель", - сообщил Шевчович.

По его словам, возможно, встречи будут проходить с периодичностью в шесть-восемь недель.

Также Шефчович сообщил, что стороны договорились отделить обсуждение нового транзитного контракта от старых вопросов.

Как сообщалось, в ЕС и России позитивно оценили первые за долгое время переговоры по газу, при этом отметив, что на сегодняшней встрече стороны обменялись мнениями и предложениями без наработки какого-либо соглашения.

В частности, Россия и Украина признали необходимость нового типа контрактов на транзит газа и должны будут соответствовать европейскому законодательству.

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