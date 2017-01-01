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Выходные в августе 2018 в Украине: сколько отдохнут украинцы

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Выходные дни в августе 2018, сколько дней будем отдыхать на День независимости Украины? Украинцы будут отдыхать в августе с 24 по 26 число.
День независимости Украины 2018
День независимости Украины 2018
https://vesti-ukr.com
 
24 августа в Украине будут праздновать национальный праздник - День Независимости. Korrespondent.net расскажет, сколько дней смогут отдыхать наши соотечественники в последний летний месяц. 
 
Один из самых главных государственных торжеств выпадает на пятницу, а значит, нас ожидает трехдневный уик-энд: с 24 по 26 августа. Переноса рабочего будня не предусмотрено.
 
В 27 день рождения страны в Киеве на Крещатике и Майдане пройдет военный парад. “Изюминкой” парада будет демонстрация новых образцов артиллерийской и ракетной техники, которую произвели на просторах нашей Родины.
 
23 августа, в День Государственного Флага, во всех госучреждениях ожидаются праздничные мероприятия связанные с торжественным поднятием украинского стяга. Праздник входит в перечень государственных, но выходного нет.
 

Календарь выходных в августе 2018

Выходные на День независимости Украины
Выходные на День независимости Украины
 
Выходных в августовском календаре 9 официальных, к которым добавляется 24 число (пятница).
 
В апреле чиновниками из Института национальной памяти было выдвинуто предложение об отмене практики переноса праздника, когда он выпадает на субботу-воскресенье. В текущем году, например, таких было четыре. Это бы сократило количество выходных у работающего населения.
 
Напомним, недавно у нас появилось новое профессиональное торжество - День полиции,  который впервые отметили 4 июля, а ранее отмечали 4 августа.
 
Не многим сегодня известно, что изначально День Независимости отмечали 16 июля в память о Дне принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. 
 
Впоследствии дату поменяли, как напоминание о том, что именно 24 августа Верховным Советом УССР было принято постановление о провозглашении суверенитета. Отмечается начиная с 1992 года.
 
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Теги: Украина, праздники, отдых, День Независимости, выходные, август, Выходные дни, день независимости 24 августа, новости Украины
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Источник: korrespondent.net

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