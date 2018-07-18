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ООН осудила насилие и запугивание ромов в Украине

Комментариев: 9
Эксперты ООН призвали власти принять все необходимые меры для соблюдения прав человека.
Погром лагеря ромов во Львове
Погром лагеря ромов во Львове

Организация Объединенных Наций призвала Украину принять меры для прекращения систематических преследований ромского национального меньшинства. Об этом говорится в официальном заявлении экспертной группы ООН, опубликованном в среду, 18 июля.

"Мы осуждаем эти отвратительные акты запугивания и насилия в отношении представителей ромского меньшинства в Украине", - говорится в заявлении.

В ООН также выразили серьезную обеспокоенность ростом ненависти и насилия на расовой почве в отношении этого сообщества - особенно против ее уязвимых членов, женщин и детей.

Эксперты призвали украинскую власть принять все необходимые меры для соблюдения международных обязательств по правам человека, в том числе по защите прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

Ранее сегодня координатора С14 Сергея Мазура на два месяца посадили под домашний арест. Его обвиняют в организации погрома лагеря ромов на Лысой горе в Киеве. 

Отметим, что за несколько месяцев в Украине произошло шесть нападений на поселения ромов. Во время последнего из них, которое произошло 23 июня на окраине Львова, один человек погиб и четверо получили ранения.

 

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Теги: Украина, Права человека, ООН, национальные меньшинства, цигане
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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tvori    18.07.2018, 21:26
Оценка:  0
tvori
Только ромов?
Коцман__Бобза    18.07.2018, 20:20
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
А почему мы этой ООН не быть к нам чуточку толерантней? Ну вот мы такие. Мы требуем от цыган вести себя нормально. А ООН проявляет к этой нашей особенности ксенофобию. Но к цыганам ООН толерантней чем к нам и поэтому это заявление ООН нас дискриминирует. Поэтому я требую от ООН прекратить
Коцман__Бобза    18.07.2018, 20:21
Оценка:  0
Коцман__Бобза
ксенофобию и дискриминацию по отношении к гражданам Украины для которых эта цыганщина неприемлема.
Колишній-східняк    18.07.2018, 20:13
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Посмотрите на этот лагерь. Думаете, они уберут после себя. Хрен там. Они просто переберутся на чистую поляну. И разведут там свой cpaч.
Колишній-східняк    18.07.2018, 20:14
Оценка:  0
Колишній-східняк
Так в принципе поступают все кочевники. И цыгане тоже.
Коцман__Бобза    18.07.2018, 20:17
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Видимо ООН считает, что требовать от цыган соблюдать нормы приличия в нашем обществе - это и есть насилие.
Коцман__Бобза    18.07.2018, 20:01
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
Нет у нас никаких ромов. Есть цыгане.
phk_fever    18.07.2018, 20:37
Оценка:  0
phk_fever
а что в РФ нет цыган ? почему в РФ нет этой проблемы ?
Коцман__Бобза    18.07.2018, 21:33
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Потому что кому-то нужно приколупаться именно к Украине.
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