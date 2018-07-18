Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Измаиле полиция разогнала встречу "воров в законе"

Комментариев: 1
"Сходка" проходила в ресторане Пармезан и была посвящена распределению сфер влияния в юго-западных районах Одесской области.
Задержание воров в законе в Измаиле
Задержание воров в законе в Измаиле
Думская

В Измаиле Одесской области полиция разогнала встречу представителей так называемых "воров в законе". Об этом в среду, 18 июля, сообщает Думская.

Как сообщили изданию источники в прокуратуре, "сходка" проходила в ресторане Пармезан и была посвящена распределения сфер влияния в юго-западных районах Одесской области - Измаильском, Килийском и Ренийском.

Отмечено, что основным "спикером" на встрече был Коба, представитель вора в законе Миндии по прозвищу Хромой.

"Вор Миндия Хромой пытается отодвинуть вора Антика от контроля над югом Одесской области. Но на самом деле в этих районах на криминальную ситуацию, особенно в сфере производства и продажи марихуаны, влияет авторитет Олег Попеску по прозвищу Олег Ренийский. Хромой через своих представителей ведет переговоры с Олегом Ренийским о сотрудничестве в этих районах", - пояснил собеседник местного издания.

 

 

По его информации, договориться члены криминальных группировок не успели: сотрудники уголовного розыска нагрянули в заведение и задержали участников встречи. Трое из них оказались гражданами других государств. Решается вопрос об их депортации.

Ранее сообщалось, что из Украины выдворили грузинского "вора в законе".

Напомним, в апреле Украина повторно выдворила в Турцию криминального авторитета по прозвищу "Тенго Питерский". Он снова въехал под новой фамилией и по новому паспорту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, полиция, встреча, вор в законе, Одесская область, задержание, Измаил, Криминальные авторитеты, уголовник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Галина    18.07.2018, 21:30
Оценка:  0
Галина
Толку разгонять, если не могут посадить...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь