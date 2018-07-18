В Измаиле полиция разогнала встречу "воров в законе"

"Сходка" проходила в ресторане Пармезан и была посвящена распределению сфер влияния в юго-западных районах Одесской области.

В Измаиле Одесской области полиция разогнала встречу представителей так называемых "воров в законе". Об этом в среду, 18 июля, сообщает Думская.

Как сообщили изданию источники в прокуратуре, "сходка" проходила в ресторане Пармезан и была посвящена распределения сфер влияния в юго-западных районах Одесской области - Измаильском, Килийском и Ренийском.

Отмечено, что основным "спикером" на встрече был Коба, представитель вора в законе Миндии по прозвищу Хромой.

"Вор Миндия Хромой пытается отодвинуть вора Антика от контроля над югом Одесской области. Но на самом деле в этих районах на криминальную ситуацию, особенно в сфере производства и продажи марихуаны, влияет авторитет Олег Попеску по прозвищу Олег Ренийский. Хромой через своих представителей ведет переговоры с Олегом Ренийским о сотрудничестве в этих районах", - пояснил собеседник местного издания.

По его информации, договориться члены криминальных группировок не успели: сотрудники уголовного розыска нагрянули в заведение и задержали участников встречи. Трое из них оказались гражданами других государств. Решается вопрос об их депортации.

Ранее сообщалось, что из Украины выдворили грузинского "вора в законе".

Напомним, в апреле Украина повторно выдворила в Турцию криминального авторитета по прозвищу "Тенго Питерский". Он снова въехал под новой фамилией и по новому паспорту.

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