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В США подготовили законопроект против Nord Stream2

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Законопроект призван ускорить утверждение экспорта сжиженного газа в Европу и вводит санкции против российских энергетических проектов.
США намерены конкурировать с Северным потоком-2
США намерены конкурировать с Северным потоком-2
nord-stream2.com

Сенатор-республиканец Джон Баррассо представил законопроект, который предусматривает санкции в отношении газопровода Nord Stream 2, который должен связать Россию и Германию, сообщает в среду, 18 июля, агентство Bloomberg.

В заявлении Дж.Баррассо говорится, что его законопроект призван повысить энергетическую безопасность членов НАТО за счет предоставления им энергоресурсов США.

Законопроект также призван ускорить утверждение экспорта сжиженного газа в Европу.

Как сообщалось, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США будут конкурировать с газопроводом Северный поток-2.

А во время визита в Великобританию Трамп заявлял, что считает соглашение между Германией и Россией по проекту Северный поток-2 трагедией, лишающей Германию возможности вести диалог с Россией "с позиции силы".

 

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Теги: Россия, США, Северный поток, санкции, газопровод
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Источник: Интерфакс

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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    18.07.2018, 21:03
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Прям наичестнейшая конкуренция! )))) Ржака! Овощной рынок середины 90-ых!
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