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В Украине умерли более тысячи младенцев в 2018

Комментариев: 6
За январь-май 2018 года общее число умерших в Украине составляло 254 221 человек, из них детей в возрасте до одного года - 1091 человек.
За январь-май в Украине умер 1091 младенец
За январь-май в Украине умер 1091 младенец
ndn.info

За январь-май 2018 года в Украине умер 1091 ребенок в возрасте до одного года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины на сайте ведомства.

В частности, отмечено, что за январь-май 2018 года общее число умерших составило 254 221 человек, из них детей в возрасте до одного года - 1091 человек.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года умерло 253 568 человек, из них младенцев - 1150 человек.

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 июня составила 42 млн 279,6 тыс. человек. В течение января-мая численность населения уменьшилась на 106,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Украине проведут пробную перепись населения.

Напомним, прогнозируется, что до 2050 года украинцев станет меньше на 5,5 млн человек.

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Теги: дети, смерть, статистика, смертность, умер, младенцы, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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flomaster77    18.07.2018, 23:45
Оценка:  0
flomaster77
Спасибо... Реформы в действии. Покупайте твари билеты в Ростов.. Хотя вам там торба... Израиль.
Estranged    18.07.2018, 23:10
Оценка:  -1
Estranged
На 5% меньше чем за аналогичный период в прошлом году. Смотря как подать информацию.
Василиса_мудрая    18.07.2018, 23:02
Оценка:  +3
Василиса_мудрая
Прививки, передаваемые для теста в Украину в деле!
k2s11ltk    18.07.2018, 23:00
Оценка:  +2
k2s11ltk
Реформи у. супрун діють!!!
Niiike    18.07.2018, 23:00
Оценка:  +1
Niiike
можно верить в Супрун до посинения, и ее сладкие речи, но есть лишь один объективный фактор состояния здравоохранения - это статистические показатели, в т.ч. показатели смертности по группам - материнской, детской и тд, они у нас как всегда очень высокие, на практике никто этим не занимается,некогда
Niiike    18.07.2018, 23:00
Оценка:  +1
Niiike
нужно ж советы давать по фейсбуку, нужно же вести 20 информационных кампаний, Супрун с бревном, Супрун и ходоки, Супрун кочегар, Супрун в битве на Малой земле, Супрун против коррупционной гидры, Супрун строит коммунизм, но нужно чуть чуть потерпеть, а кто против это недобитая контра и буржуазия
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