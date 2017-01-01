Россия готовит санкции против Украины - СМИ

Под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.

Российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины, пишет Коммерсант со ссылкой на источники.

Отмечается, что пакет мер должен быть принят в виде указа президента и станет частью общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику.

Предложения по запрету импорта определенных товаров из Украины должны быть подготовлены в правительстве РФ к 1 августа.

По словам источника издания, первыми в списке санкционных товаров могут оказаться украинские удобрения. При этом, как указывает Коммерсант, импорт этой продукции в РФ "ничтожен".

Также под санкции могут попасть и отдельные украинские граждане. Подобная возможность, утверждает один из собеседников издания, обсуждалась еще с 2014 года.

В российский санкционный список могут попасть украинские бизнесмены, политики и госслужащие, возможной мерой воздействия на которых станет блокировка активов в РФ.

Напомним, в начале июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает введение мер в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан в ответ на недружественные шаги против России.

Украина включила в список санкций олигархов РФ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet