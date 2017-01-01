Россия готовит санкции против Украины - СМИ
Российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины, пишет Коммерсант со ссылкой на источники.
Отмечается, что пакет мер должен быть принят в виде указа президента и станет частью общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику.
По словам источника издания, первыми в списке санкционных товаров могут оказаться украинские удобрения. При этом, как указывает Коммерсант, импорт этой продукции в РФ "ничтожен".
Также под санкции могут попасть и отдельные украинские граждане. Подобная возможность, утверждает один из собеседников издания, обсуждалась еще с 2014 года.
В российский санкционный список могут попасть украинские бизнесмены, политики и госслужащие, возможной мерой воздействия на которых станет блокировка активов в РФ.
Напомним, в начале июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает введение мер в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан в ответ на недружественные шаги против России.
Украина включила в список санкций олигархов РФ
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