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Россия готовит санкции против Украины - СМИ

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Под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.
Москва готовит пакет мер против Украины
Москва готовит пакет мер против Украины
Getty Images

Российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины, пишет Коммерсант со ссылкой на источники. 

Отмечается, что пакет мер должен быть принят в виде указа президента и станет частью общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику.

Предложения по запрету импорта определенных товаров из Украины должны быть подготовлены в правительстве РФ к 1 августа.

По словам источника издания, первыми в списке санкционных товаров могут оказаться украинские удобрения. При этом, как указывает Коммерсант, импорт этой продукции в РФ "ничтожен".

Также под санкции могут попасть и отдельные украинские граждане. Подобная возможность, утверждает один из собеседников издания, обсуждалась еще с 2014 года.

В российский санкционный список могут попасть украинские бизнесмены, политики и госслужащие, возможной мерой воздействия на которых станет блокировка активов в РФ.

Напомним, в начале июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает введение мер в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан в ответ на недружественные шаги против России.

Украина включила в список санкций олигархов РФ

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Теги: Россия, Украина, санкции, Россия-Украина, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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