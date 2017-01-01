На Донбассе за сутки 17 обстрелов, ВСУ без потерь

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены, еще пять были ранены.

Раненых среди ВСУ также нет mil.gov.ua

За прошедшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе 17 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе три раза с запрещенного минскими договоренностями вооружения. При этом потерь среди военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке.

Отмечается, что противник проявлял активность по всем направлениям и вел прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехово, Луганского, Светлодарска, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного.

Читай также: Украинские военные нанесли мощный удар по позиции боевиков

В районе Светлодарской дуги сепаратисты три раза применили 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской совершили очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.

“Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия“, - отметили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены, еще пять были ранены.

В течение текущих суток противник дважды открывал огонь - у Песков и Водяного.

Напомним, за сутки 17 июля сепаратисты 21 раз обстреляли позиции украинских военных. Тогда один боец погиб, еще два были ранены.

Также на этой неделе пограничников обстреляли возле КПП Майорск. Одна из пуль калибра 7,62 мм попала в лобовое стекло бронемашины Кугуар.