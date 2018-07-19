В Киеве возле суда произошел конфликт между журналистом Громадського и С14

Инциденту предшествовал конфликт с C14 в социальных сетях - журналист использовал в одном из своих постов нецензурную брань.

В Киеве возле Голосеевского районного суда произошел конфликт между журналистом Громадського Игорем Бурдыгой и националистами из С14.

Конфликт произошел после заседания суда, на котором избиралась мера пресечения координатору С14 Сергею Мазуру, передает Громадське.

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Журналист, освещавший эту тему несколько месяцев, вышел из суда и был окружен представители С14, а ее лидер Евгений Карась дал журналисту пощечину. Произошло столкновение, в которое вмешалась полиция.

Уточняется, что этому инциденту предшествовал конфликт с C14 в социальных сетях - журналист использовал в одном из своих постов нецензурную брань, за что получил выговор. Он временно отстранен от работы.

Напомним, 5 июля организация С14 подала в суд на Громадське из-за публикации о неонацистах.

Вчера, 18 июля, представители С14 провели акцию и принесли под дверь Голосеевского райотдела полиции Киева “вещдоки“ с Лысой горы.