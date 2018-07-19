Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве возле суда произошел конфликт между журналистом Громадського и С14

Комментариев: 1
Инциденту предшествовал конфликт с C14 в социальных сетях - журналист использовал в одном из своих постов нецензурную брань.
Евгений Карась дал пощечину журналисту
Евгений Карась дал пощечину журналисту
hromadske.ua

В Киеве возле Голосеевского районного суда произошел конфликт между журналистом Громадського Игорем Бурдыгой и националистами из С14.

Конфликт произошел после заседания суда, на котором избиралась мера пресечения координатору С14 Сергею Мазуру, передает Громадське.

Читай также: ООН осудила насилие и запугивание ромов в Украине

Журналист, освещавший эту тему несколько месяцев, вышел из суда и был окружен представители С14, а ее лидер Евгений Карась дал журналисту пощечину. Произошло столкновение, в которое вмешалась полиция. 

Уточняется, что этому инциденту предшествовал конфликт с C14 в социальных сетях - журналист использовал в одном из своих постов нецензурную брань, за что получил выговор. Он временно отстранен от работы.

Напомним, 5 июля организация С14 подала в суд на Громадське из-за публикации о неонацистах.

Вчера, 18 июля, представители С14 провели акцию и принесли под дверь Голосеевского райотдела полиции Киева “вещдоки“ с Лысой горы.

Поделись:
Теги: С14, СМИ, журналист, стычка, конфликт, Карась, Громадське
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Shurat44    19.07.2018, 09:48
Оценка:  -1
Shurat44
придет время и псевдопатриот Карась получит по заслугам...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь