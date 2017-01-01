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Во Львовской области водитель влетел в столб и погиб

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Инцидент произошел в городе Хыров в Старосамборском районе Львовской области.
Во Львовской области в ДТП погиб человек
Во Львовской области в ДТП погиб человек
фото из соцсетей

В хороде Хыров Старосамборского района Львовской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением, влетел в столб и погиб. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации. 

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Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 19 июля, в 01:46 на улице Добромильского. 

Водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением, выехал с проезжей части дороги и столкнулся со столбом.

От полученных травм он погиб на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливают, а также обстоятельства ДТП.

Напомним, 9 июля в Конча-Заспе произошло жуткое ДТП с опрокидыванием: один человек погиб. 

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Теги: Львовская область, ДТП, столб, смерть, водитель, погибший
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