В Хмельницкой области мать сдавала ребенка в аренду попрошайкам

Женщина написала расписку, что отдает ребенка добровольно и претензий к "арендаторам" не имеет.

В Хмельницкой области задержана мать, сдававшая в аренду собственного сына для попрошайничества. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает Эспрессо. 32-летняя мать приговорена к пяти годам лишения свободы Изяславским районным судом.

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Горе-мать задержали непосредственно в момент получения ею денежных средств за мальчика. За то, что отдала своего ребенка в аренду, женщина получила 15 тысяч гривен. Кроме того, она написала расписку, в которой подтвердила, что добровольно отдала ребенка и никаких претензий не имеет и в полицию заявлять не собирается.

У злоумышленницы есть старшие дети – мальчики 7 и 12 лет, относительно которых ее уже лишили родительских прав. Кроме того, эта женщина была судима за другие преступления, в основном за кражи.

Изяславский районный суд рассмотрел материалы уголовного производства и признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины и приговорил женщину к 5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Кривом Роге задержали семейную пару, которая использовала четырехлетнюю дочь для съемок в порно. Позже оказалось, что муж с женой приходились друг другу братом и сестрой.