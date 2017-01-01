"АвтоКапитал" будет оспаривать решение суда, вынесенное в пользу запорожского экс-дилера

Компания "АвтоКапитал" заявляет, что считает решение Хозяйственного суда г. Киева об удовлетворении искового заявления "АвтоДом Запорожье" по делу №910/4298/18 о признании недействительным расторжения дилерского договора между Частным акционерным обществом (ЧАО) "АвтоКапитал" и Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "АвтоДом Запорожье" по инициативе Генерального представительства Mercedes-Benz в Украине является необоснованным и намерено обжаловать данное решение в апелляционном суде.

Об этом пишут Украинские новости со ссылкой на официальный веб-сайт Генерального представительства Mercedes-Benz в Украине.

"Правовая позиция Генерального представительства Mercedes-Benz в Украине незыблема, – отметил генеральный директор "АвтоКапитала" Ярослав Пригара. – Все предпринимаемые нами действия имеют четкие юридические основания, все процедуры по расторжению дилерского договора с бывшим дилером соблюдены, что подтверждено представителями концерна Daimler AG, который, к слову, является стороной процесса и выступает на стороне "АвтоКапитала". На наш взгляд, решение принято на основе оценочных суждений судьи, который дал свою субъективную оценку сложившимся правоотношениям. Мы уверены, что решение апелляционного суда будет вынесено на основании более детального рассмотрения ситуации и глубокого понимания закона".

"АвтоКапитал" и далее будет использовать все доступные судебные механизмы для защиты своих прав и деловой репутации.

Напоминаем, что расторжение дилерского договора по инициативе "АвтоКапитала" было обусловлено грубыми нарушениями бывшим дилером ООО "АвтоДом Запорожье" условий договора и стандартов корпоративной этики. В частности, дилерское предприятие не выполняло обязательство по раскрытию реальных собственников на протяжении года, своевременно не уведомляло об изменениях в структуре собственности и не предоставило информацию о конечных бенефициариях (владельцах физических лицах).