Одесские дети перекрыли двор дома и брали плату за проезд

Дети требовали от водителей за проезд от 5 до 20 грн.

В Одессе дети перекрыли проезд внутри своего двора и потребовали деньги у водителей, которые вынуждены объезжать перекрытую на ремонт дорогу.

Об этом пишет ТРК Одесса на своей странице в Facebook.

Читай также: В Израиле украинец убил молдаванина за слово “хохол“

Чтобы объехать перекрытую из-за ремонта участок улицы Сегедской через двор, автомобилистам приходится заплатить от 5 до 20 гривен. Средства за проезд собирают несовершеннолетние жители дома №7 по улице Сегедской.

Также было опубликовано видео, на котором возмущенная женщина-водитель убирает опоры и не хочет платить за проезд. При этом происходит небольшая словесная перепалка, в которой ребенок использует мат.

Одесские дети перекрыли двор дома и брали плату за проез... 0:00 / 01:17

Напомним, в июне центре Одессы в Старобазарном сквере отец ребенка, который вместе с друзьями ради забавы забрасывал камнями бездомных, до смерти избил мужчину, когда тот пришел жаловатся на действия детей.