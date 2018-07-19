Одесские дети перекрыли двор дома и брали плату за проезд
В Одессе дети перекрыли проезд внутри своего двора и потребовали деньги у водителей, которые вынуждены объезжать перекрытую на ремонт дорогу.
Об этом пишет ТРК Одесса на своей странице в Facebook.
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Чтобы объехать перекрытую из-за ремонта участок улицы Сегедской через двор, автомобилистам приходится заплатить от 5 до 20 гривен. Средства за проезд собирают несовершеннолетние жители дома №7 по улице Сегедской.
Также было опубликовано видео, на котором возмущенная женщина-водитель убирает опоры и не хочет платить за проезд. При этом происходит небольшая словесная перепалка, в которой ребенок использует мат.
Напомним, в июне центре Одессы в Старобазарном сквере отец ребенка, который вместе с друзьями ради забавы забрасывал камнями бездомных, до смерти избил мужчину, когда тот пришел жаловатся на действия детей.