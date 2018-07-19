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Одесские дети перекрыли двор дома и брали плату за проезд

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Дети требовали от водителей за проезд от 5 до 20 грн.
Одна женщина не согласилась платить
Одна женщина не согласилась платить
скриншот из видео

В Одессе дети перекрыли проезд внутри своего двора и потребовали деньги у водителей, которые вынуждены объезжать перекрытую на ремонт дорогу. 

Об этом пишет ТРК Одесса на своей странице в Facebook.

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Чтобы объехать перекрытую из-за ремонта участок улицы Сегедской через двор, автомобилистам приходится заплатить от 5 до 20 гривен. Средства за проезд собирают несовершеннолетние жители дома №7 по улице Сегедской.

Также было опубликовано видео, на котором возмущенная женщина-водитель убирает опоры и не хочет платить за проезд. При этом происходит небольшая словесная перепалка, в которой ребенок использует мат. 

Одесские дети перекрыли двор дома и брали плату за проез...
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Напомним, в июне центре Одессы в Старобазарном сквере отец ребенка, который вместе с друзьями ради забавы забрасывал камнями бездомных, до смерти избил мужчину, когда тот пришел жаловатся на действия детей.

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Теги: Одесса, двор, дети, плата, водители
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Комментариев (1)
Скайнлайн    19.07.2018, 10:50
Оценка:  0
Скайнлайн
Юные рекетиры.Позор.
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