Украина в первой половине антирейтинга по современному рабству

Страна заняла 49 место из 167 стран мира, где распространено современное рабство.

Украина оказалась на 49 позиции из 167 стран мира в рейтинге стран, где процветает современное рабство. Об этом свидетельствуют данные Глобального индекса рабства, сообщает УНН.

286 тысяч человек в Украине живут в условиях современного рабства, согласно предоставленным данным. . Так, примерная доля тех, кто живет в стране в условиях современного рабства, составляет 6,41 на 1000.

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Среди стран Европы и Центральной Азии Украина оказалась на пятом месте среди стран с самым высоким уровнем современного рабства, где Беларусь - на первом, а Россия - на восьмом. Согласно данным в таблице по регионам мира, абсолютное количество жертв этого явления в Украине составляет 301 тысяча.

При этом отмечается, что реагирование украинского правительства на это явление соответствует среднему уровню среди всех исследуемых стран.

Россия в глобальном рейтинге оказалась на 64 месте. На первом месте - Северная Корея, где самая высокая распространенность современного рабства в мире, причем один из каждых 10 граждан КНДР пострадал от этой практики.

Более 2,6 миллиона человек живут в Северной Корее в условиях современного рабства, свидетельствуют данные отчета. В докладе также утверждается, что правительство Северной Кореи имеет самый слабый механизм реагирования на рабство среди всех исследованных стран.

В докладе определяется современное рабство как рабство, а также торговля людьми, принудительный труд, долговая кабала, принудительный или рабский брак, а также продажа и эксплуатация детей.

Напомним, ранее в Запорожье женщина продала сына в трудовое рабство.