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Украина в первой половине антирейтинга по современному рабству

Комментариев: 3
Страна заняла 49 место из 167 стран мира, где распространено современное рабство.
Украина в первой половине антирейтинга по современному рабству
Украина в первой половине антирейтинга по современному рабству
depositphotos.com

Украина оказалась на 49 позиции из 167 стран мира в рейтинге стран, где процветает современное рабство. Об этом свидетельствуют данные Глобального индекса рабства, сообщает УНН.

286 тысяч человек в Украине живут в условиях современного рабства, согласно предоставленным данным. . Так, примерная доля тех, кто живет в стране в условиях современного рабства, составляет 6,41 на 1000.

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Среди стран Европы и Центральной Азии Украина оказалась на пятом месте среди стран с самым высоким уровнем современного рабства, где Беларусь - на первом, а Россия - на восьмом. Согласно данным в таблице по регионам мира, абсолютное количество жертв этого явления в Украине составляет 301 тысяча.

При этом отмечается, что реагирование украинского правительства на это явление соответствует среднему уровню среди всех исследуемых стран.

Россия в глобальном рейтинге оказалась на 64 месте. На первом месте - Северная Корея, где самая высокая распространенность современного рабства в мире, причем один из каждых 10 граждан КНДР пострадал от этой практики.

Более 2,6 миллиона человек живут в Северной Корее в условиях современного рабства, свидетельствуют данные отчета. В докладе также утверждается, что правительство Северной Кореи имеет самый слабый механизм реагирования на рабство среди всех исследованных стран.

В докладе определяется современное рабство как рабство, а также торговля людьми, принудительный труд, долговая кабала, принудительный или рабский брак, а также продажа и эксплуатация детей.

Напомним, ранее в Запорожье женщина продала сына в трудовое рабство.

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Теги: Украина, рабство, современное рабство, статистика, рейтинг, антирейтинг
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Комментариев (3)
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Doriаn_    19.07.2018, 11:48
Оценка:  -1
Doriаn_
Опять спонсор рейтинга - рассейский газпрем .
Shurat44    19.07.2018, 11:40
Оценка:  0
Shurat44
Украина раб своего не рабства.
Shurat44    19.07.2018, 11:27
Оценка:  -2
Shurat44
"ми не раби, раби не ми"...лозунг на майдане... не рабы ща ноют что все дорого, проезд не такой, дороги не такие, не за то майдан стоял итд...мы рабы своих страстей и всего прочего...
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