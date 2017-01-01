На Гончаровском полигоне представили броневик Козак-2М с новым боевым модулем

Новинка представляет собой трехсторонний проект между турецкой компанией и двумя украинскими.

На Гончаровском военном полигоне прошла демонстрация нового боевого модуля, установленного на боевой колесной бронированной машине Козак-2М.

Об этом в Facebook сообщает портал Оружие Украины.

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В создании проекта принимали участие турецкая компания Aselsan, государственное Киевское конструкторское бюро Луч, а также частное предприятие НПО Практика, которое является разработчиком и производителем боевой бронированной машины.

Новый боевой модуль может оснащаться различными типами пулеметов, но главная его ударная сила - это отечественный противотанковый ракетный комплекс Барьер в исполнении с увеличенным количеством ракет на пусковой.

Барьер использует четыре ракеты Р-2С. Максимальная дальность пуска - 5 километров, бронепробиваемость за динамической защитой - 800 миллиметров. Также могут применяться ракеты с осколочно-фугасной, а также с термобарической боевой частью. Система управления ракетой - лазерная, полуавтоматическая. Перезарядка - через люки на крыше машины.

Максимальная дальность пуска - 5 километров facebook.com/zbroya.ua

Бронепробиваемость за динамической защитой - 800 мм facebook.com/zbroya.ua

Масса модуля - в пределах 400 килограммов. Модуль оснащен одномоментными двигателями, которые обеспечивают скорость опрокидывания оси прицеливания, по утверждениям представителей турецкой компании, до 30° в секунду.

На броневик Козак-2М установили новый боевой модуль Барь... 0:00 / 00:45

Напомним, 15 июня в Укроборонпроме сообщили, что Украина и США договорились о создании нового боевого модуля по стандартам НАТО.

Ранее, 14 июня, министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел новый украинский бронеавтомобиль Новатор и заявил, что он рассматривается как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения Вооруженных сил Украины.