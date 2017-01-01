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Контрразведка задержала бывшую "ополченку" ДНР

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Жительница Славянска в 2014 году вместе с мужем добровольно присоединилась к "ополчению Новороссии".
Женщина выявляла патриотически настроенных граждан Украины
Женщина выявляла патриотически настроенных граждан Украины
скриншот из видео

Сотрудники военной контрразведки задержали участницу незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР, которая скрывалась от правосудия на мирной территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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“Силовики установили, что 43-летняя жительница Славянска в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды, вместе с мужем добровольно присоединилась к ополчению Новороссии. Под руководством боевиков, один из которых имел позывной Хмель, она осуществляла фильтрационные мероприятия в Славянске и Краматорске, выявляла патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в комендатуру ДНР“, - говорится в сообщении.

Но с началом активных действий Вооруженных сил Украины по освобождению городов Донбасса, “ополченка“ самовольно покинула “службу“.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК Украины). Отмечается, что сейчас задержанная сотрудничает со следствием.

Контрразведка задержала бывшую "ополченку" ДНР
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Напомним, 12 июля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне боевиков ЛНР.

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Теги: Донбасс, война, ДНР, пособница, Славянск, СБУ
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