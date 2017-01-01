Жительница Славянска в 2014 году вместе с мужем добровольно присоединилась к "ополчению Новороссии".

Сотрудники военной контрразведки задержали участницу незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР, которая скрывалась от правосудия на мирной территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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“Силовики установили, что 43-летняя жительница Славянска в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды, вместе с мужем добровольно присоединилась к ополчению Новороссии. Под руководством боевиков, один из которых имел позывной Хмель, она осуществляла фильтрационные мероприятия в Славянске и Краматорске, выявляла патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в комендатуру ДНР“, - говорится в сообщении.

Но с началом активных действий Вооруженных сил Украины по освобождению городов Донбасса, “ополченка“ самовольно покинула “службу“.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК Украины). Отмечается, что сейчас задержанная сотрудничает со следствием.

Контрразведка задержала бывшую "ополченку" ДНР 0:00 / 02:07

Напомним, 12 июля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне боевиков ЛНР.