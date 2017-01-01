В Запорожье доставили тело украинца, убитого на курорте в Турции

Андрея Сову доставил на родину не специальный борт, а пассажирский самолет, выполнявший рейс Запорожье – Анталья.

Андрей Сова был убит россиянином на отдыхе в Турции facebook.com

В Запорожье самолет авиакомпании Роза ветров доставил тело гражданина Украины Андрея Совы, умершего после драки с россиянином Андреем Похвальным в отеле Турции. Об этом сообщает Укринформ в четверг, 19 июля.

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Отмечается, что это был не специальный борт, а пассажирский самолет, выполнявший рейс Запорожье – Анталья.

“Для того, чтобы перевезти гроб с погибшим, уполномоченные сотрудники спецслужб страны, в которой произошла трагедия, выдают свидетельство о смерти, справку о том, что ни в теле погибшего, ни в гробу нет запрещенных веществ. Далее тело бальзамировалось согласно нормам. То есть люди, которые оформляли документы и отправляли тело, брали на себя ответственность“, – рассказали агентству на запорожской таможне.

После выхода из самолета всех пассажиров гроб с телом погибшего перевезли в таможенный склад. Родственники Андрея Совы с самого утра приехали в аэропорт, однако от общения с журналистами отказались.

Известно, что супруга погибшего Светлана вернулась в Запорожье в воскресенье, 15 июля.

Напомним, 57-летний житель Запорожья Андрей Сова скончался в больнице турецкого города Алания 14 июля. До этого он шесть дней находился в коме после драки с российским туристом Андреем Похвальным, возникшей 7 июля во время просмотра матча чемпионата мира по футболу Хорватия – Россия.

По словам родственников погибшего украинца, турецкая полиция оштрафовала россиянина на $800, после чего тот уехал в Россию.