Возгорание произошло на перекрестке проспектов Молодежи и Соборности. Водитель собственными силами справился с огнем с помощью огнетушителя.

В Луцке загорелся троллейбус №234, который двигался по маршруту №1. Об этом сообщают Волынские Новости со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что возгорание произошло около 12:30. Водитель собственными силами справился с огнем с помощью огнетушителя.

Читай также: Молния сожгла автобус в Греции

В комментарии изданию директор ЛПЭ Владимир Пуц подтвердил факт возгорания. Причиной пожара стала неисправность контроллера управления.

“Возгорания, как такового, не было - много дыма возникло из-за плавления изоляции. Его ликвидировали на месте“, - отметил Пуц.

На ЛПЭ начинают служебную проверку, в ходе которой установят, когда троллейбус проходил последний техосмотр, кто проводил электромонтажные работы.

Напомним, 8 июня в Черновцов на улице Гагарина, в районе бывшего пивзавода, сгорел грузовик Укрпочты. Ранее, 31 мая, на улице Дегтяревской в Киеве загорел автобус.